Al menos nueve soldados y un policía muertos en un ataque de hombres armados en Nigeria

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Nairobi, 26 mar (EFE).- Al menos nueve soldados y un policía de Nigeria murieron en una emboscada perpetrada por hombres armados en la comunicad de Giro Masa, en el estado de Kebbi (noroeste), informó el gobernador estatal, Nasir Idris.

«Este es un incidente profundamente doloroso y lamentable. Estos valientes soldados y el policía estaban de servicio, defendiendo a nuestra gente. Es trágico que hayan perdido la vida en tales circunstancias», declaró Idris el miércoles tras visitar a las víctimas, según publicaron este jueves medios locales.

El ataque, que se produjo el martes por la noche, también se saldó con varios civiles muertos o heridos, aunque el gobernador no especificó una cifra concreta.

Después de calificar de «bárbaro e inaceptable» el incidente, Idris prometió cubrir los gastos médicos de los heridos y brindar apoyo a las familias de los oficiales fallecidos, a quienes describió como «héroes».

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste de Nigeria, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años. EFE

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