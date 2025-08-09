The Swiss voice in the world since 1935

Al menos ocho muertos al derrumbarse un muro tras lluvias monzónicas en Nueva Delhi




Nueva Delhi, 9 ago (EFE).- Al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas este sábado en la capital india después de que un muro de unos 15 metros de altura se derrumbara en la zona de Jaitpur, en el sureste de Nueva Delhi, a consecuencia de las intensas lluvias asociadas al monzón, según informó la agencia local PTI.

El derrumbe se produjo por la mañana, cuando varias personas quedaron atrapadas bajo los escombros. El Departamento de Bomberos de Delhi recibió la alerta a las 9.16 hora local (3.46 GMT) y envió de inmediato tres camiones de bomberos, junto con equipos policiales, para colaborar en las tareas de rescate.

En las últimas 24 horas, la capital registró precipitaciones de hasta 80,7 milímetros, de acuerdo con el Departamento Meteorológico de India (IMD), que prevé nuevos episodios moderados a intensos este sábado y lluvias ligeras en los próximos días.

El organismo advirtió de que el monzón se mantiene activo en gran parte del norte y noreste del país, con riesgo de inundaciones localizadas, deslizamientos de tierra y daños en infraestructuras vulnerables.

El monzón, que se extiende hasta septiembre, es esencial para la agricultura india, pero cada año provoca decenas de víctimas mortales y cuantiosos daños por inundaciones, corrimientos de tierra y tormentas severas, especialmente en zonas montañosas o con infraestructuras precarias. EFE

