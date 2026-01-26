Al menos ocho muertos en el sur de Filipinas al hundirse un ferri con más de 300 pasajeros

1 minuto

Bangkok, 26 ene (EFE).- Al menos ocho personas murieron este lunes en el sur de Filipinas al hundirse un ferri que se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región de Mindanao, con más de 300 pasajeros a bordo, informaron las autoridades.

El incidente «involucró al buque de pasajeros y carga M/V Trisha Kerstin 3, operado por Aleson Shipping, el cual se hundió mientras se dirigía a Jolo, –en el archipiélago de– Sulu, alrededor de la 01:50 hora local (17:50 GMT del domingo)», señaló la división del Suroeste de Mindanao de la Guardia Costera filipina a través de Facebook.

La alcaldesa de la isla de Pilas, situada en la provincia de Basilán y perteneciente a Sulu, también en Mindanao, Arsina Kahing-Nanoh, aseguró en la misma red social que hay «ocho bajas confirmadas» y que siete personas fueron rescatadas por las autoridades marítimas. EFE

mca/pav/gpv