Al menos ocho muertos en protestas en el sur de Pakistán por el asesinato de Jamenei

Islamabad, 1 mar (EFE).– Al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas este domingo en la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, tras estallar violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes que intentaba protestar frente al consulado de Estados Unidos por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

«Ocho personas han muerto y varias más están heridas en enfrentamientos con la Policía. Los choques estallaron frente al consulado de EE. UU. cuando cientos de personas de la comunidad chií comenzaron a enfrentarse con los agentes», confirmó a EFE Azeem Khan, portavoz del servicio de ambulancias y rescate Fundación Edhi. EFE

