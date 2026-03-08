Al menos ocho muertos en un ataque en un sitio arqueológico en el sur del Líbano

1 minuto

Beirut, 8 mar (EFE).- Al menos ocho personas murieron este domingo en un ataque israelí contra un sitio arqueológico en la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, dos días después de que otro bombardeo causara daños materiales dentro del recinto de unas importantes ruinas patrimonio de la Unesco.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública se limitó a anunciar en un comunicado que «un ataque del enemigo israelí contra el sitio arqueológico en la ciudad de Tiro causó el fallecimiento de ocho ciudadanos», si especificar en qué recinto.

La urbe acoge dos importantes complejos de ruinas declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Uno de ellos, la necrópolis romana de Al Bass, ya sufrió daños materiales «en su perímetro» después de que el viernes otro bombardeo alcanzara sus inmediaciones, tal y como denunció el ministro libanés de Cultura, Ghassan Salameh.

«Después de contactar a los servicios de seguridad y a las gobernaciones en varias regiones libanesas, quedó confirmado que no hay ninguna presencia militar ni de seguridad en los sitios arqueológicos y, por tanto, no se puede usar este pretexto para justificar atacarlos», dijo el sábado Salameh.

El complejo de Al Bass destaca por su necrópolis, que incluye un arco romano del triunfo del siglo II, pero también acoge un hipódromo de la misma época, considerado uno de los más grandes del imperio, entre otros. EFE

njd/ad