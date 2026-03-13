Al menos ocho muertos en un ataque israelí a un edificio a las afueras de Sidón, en Líbano

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Al Fawar (Líbano), 13 mar (EFE).- Al menos ocho personas murieron y otras nueve resultaron heridas este viernes en un ataque israelí contra un edificio en la zona de Al Fawwar, a las afueras de la ciudad meridional libanesa de Sidón, una zona alcanzada de forma cada vez más frecuente.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública informó en un comunicado de que el balance preliminar de víctimas se sitúa en ocho muertos y nueve heridos, mientras los vecinos de esta zona de mayoría palestina aseguran que entre ellos hay varios niños.

Según pudo constatar EFE, el bombardeo alcanzó el piso superior del inmueble, que quedó totalmente destruido, aunque también se registraron importantes daños y más víctimas una planta más abajo.

Un grupo de vecinos inspeccionaban esta tarde el lugar y ayudaban a reconectar el cableado eléctrico afectado por la explosión, que aseguraron «todavía no acaban de entender» al tratarse de una zona residencial sin presencia de figuras que pudieran ser blanco deliberado de ataques selectivos.

Un residente aseguró a EFE que en la casa se alojaban varios familiares de los inquilinos que habían llegado desde los suburbios del sur de Beirut y que también han fallecido.

Israel mantiene una intensa ofensiva aérea contra el Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando el grupo chií libanés Hizbulá comenzó también una serie de ataques de alcance limitado contra el norte de ese primer país.

El balance de muertos por la campaña de ataques israelíes se elevó este viernes a 773, después de que 86 nuevas personas perdieran la vida en las últimas 24 horas, mientras que la cifra de heridos desde el inicio de los ataques hace doce días asciende a 1.933. EFE

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