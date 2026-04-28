Al menos ocho muertos en un incendio en edificio en construcción en Moscú

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Moscú, 28 abr (EFE).- Al menos ocho personas murieron y más de diez resultaron heridas este martes en Moscú en un incendio que se declaró en un edificio en construcción, informaron fuentes oficiales.

«El número de fallecidos por el incendio en un edificio en construcción en Moscú ha ascendido a ocho», señaló el Comité de Instrucción ruso en un comunicado.

La nota agrega que los «investigadores y peritos forenses han comenzado a examinar el lugar».

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y precisó que el desastre tuvo lugar en una obra en el barrio Aeropuerto, en el norte de la capital.

La Dirección Principal de Investigación añadió, por su parte, que se está interrogando a representantes de la constructora, al jefe de obra y a empleados de una subcontratista que participaba en los trabajos de construcción.

«Todas estas personas han sido trasladadas a la sede del Comité de Investigación en Moscú», según el comunicado oficial.

Según fuentes de emergencias, en el edificio, cuando este comenzó a arder, se encontraban centenares de personas.

Tras el incendio, los investigadores abrieron una causa penal por violación de las normas de seguridad durante las obras de construcción.EFE

mos/fpa