Al menos ocho muertos en una acción policial antidrogas en favelas de Río de Janeiro

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São Paulo, 18 mar (EFE).- Al menos ocho personas murieron este miércoles durante una operación policial contra el narcotráfico en favelas del centro de Río de Janeiro, informó el Gobierno regional.

En la acción lanzada por el batallón de operaciones especiales resultó abatido Claudio Augusto dos Santos, conocido como Jiló, uno de los líderes del tráfico de drogas en la región del Morro dos Prazeres.

El jefe de la Policía militarizada de Río de Janeiro, Marcelo Menezes, dijo durante una rueda de prensa que Jiló era responsable de secuestros y robos, así como de haber participado en el asesinato de un turista italiano que entró por error en una favela en 2016.

Otros seis muertos en la operación estaban vinculados al narcotráfico, mientras que un octavo fallecido era un habitante del lugar que fue usado como rehén por los criminales y que terminó siendo alcanzado por los disparos, según las autoridades.

En respuesta a la muerte de Jiló, supuestos integrantes de la facción criminal incendiaron un autobús y usaron vehículos para bloquear varias calles.

La acción policial, en la que participaron más de 150 agentes, y la posterior reacción llevó al cierre de escuelas en la región y a la suspensión de líneas de autobús.

En octubre pasado, el Gobierno regional lanzó una criticada operación contra el narcotráfico que dejó 122 muertes, entre ellas las de cinco agentes. EFE

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