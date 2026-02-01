Al menos ocho muertos en una operación policial contra bandas en la capital de Haití

Puerto Príncipe, 1 feb (EFE).- Al menos ocho presuntos pandilleros murieron en una operación llevada a cabo en Puerto Príncipe en zonas controladas por la pandilla Base 400 Mawozo, liderada por Lanmò SanJou, informó este domingo la Policía Nacional de Haití (PNH).

En la operación policial, desarrollada el sábado, se incautaron además un rifle M16 y un rifle Kalashnikov, según el informe de la Policía, que también destacó que se consiguió desbloquear y reparar una carretera del norte de la capital.

Entre los presuntos delincuentes muertos se encuentran lugartenientes que se habían instalado como jefes de algunos barrios, entre ellos ‘Zotolan’, ‘Ti Toni’, ‘Brekè’ y ‘Ti Piquant’. Asimismo, las fuerzas del orden taponaron tres grandes agujeros excavados por las bandas para tender una trampa a la policía.

Durante esta operación se utilizaron blindados y tractores para desbloquear la carretera y también se desplegaron varias unidades de la policía.

«Además de estas medidas de seguridad, se están realizando muchos trabajos para que la población pueda circular y desplazarse libremente, sin miedo», señaló la institución policial en un comunicado de prensa, en el que también reafirmó su compromiso «permanente» para garantizar la seguridad de las personas y los bienes.

Esta operación coincide con la alerta de seguridad emitida por la Embajada de los Estados Unidos en Haití el mismo sábado, en la que informaba a los ciudadanos estadounidenses de que se estaban llevando a cabo operaciones de seguridad al norte, noreste y sur de la embajada, y afirmaba que se «habían registrado intensos tiroteos en la zona».

Además de este dispositivo, en otras publicaciones en su página de Facebook, la PNH anunció el refuerzo de su despliegue y de su logística en varios departamentos del país.

La 35 promoción de la policía, que se graduó hace unas semanas, se desplegará en cinco departamentos geográficos, entre ellos Artibonite y Centro, que se ven afectados por la inseguridad.

Según la PNH, se movilizarán vehículos blindados y se han dado órdenes a los directores departamentales de policía para que garanticen la seguridad de la población.

Desde hace varias semanas, la policía haitiana lleva a cabo operaciones a gran escala en diferentes bastiones de bandas armadas, como Delmas 6, dirigido por Jimmy Cherisier, alias Barbecue, y en la comuna de Croix-des-Bouquets (noreste de Puerto Príncipe), dirigida por Lanmò San Jou. EFE

