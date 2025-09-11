Al menos ocho muertos por la explosión de camión de gas en Ciudad de México
Ciudad de México, 11 sep (EFE).- La cifra de víctimas mortales por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México subió a ocho, según confirmó este jueves la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, mientras que los lesionados ascienden a 94 personas.
«Hay 94 lesionados, ocho de ellos muertos», afirmó Brugada en rueda de prensa para actualizar información sobre el trágico accidente.
Asimismo, indicó que 22 heridos permanecen en estado crítico, 6 en condición grave y 39 se reportan como delicados después de que este miércoles un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcase y explotase en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital mexicana. EFE
