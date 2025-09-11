The Swiss voice in the world since 1935

Al menos ocho muertos por la explosión de camión de gas en Ciudad de México

Ciudad de México, 11 sep (EFE).- La cifra de víctimas mortales por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México subió a ocho, según confirmó este jueves la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, mientras que 67 personas continúan hospitalizadas.

«Hay 94 lesionados, ocho de ellos muertos», afirmó Brugada en una rueda de prensa para actualizar la información sobre el trágico accidente.

Asimismo, indicó que 22 heridos permanecen en estado crítico, 6 en condición grave y 39 se reportan como delicados después de que este miércoles un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcase y explotase en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital mexicana.

«Y 19 personas que gracias al trabajo de los doctores, enfermeras y al personal de emergencias, ya se dieron de alta, por lo tanto, se tiene 67 personas que continúan hospitalizadas», agregó Brugada.

En conferencia en el Palacio Nacional, la presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró que se está brindando acompañamiento al Gobierno de la Ciudad de México, así como a los equipos de salud y protección civil que atienden a las víctimas.

“Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesita vamos a estar ahí muy pendientes”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que su Administración seguirá de cerca las investigaciones y refrendó el compromiso de garantizar atención médica y respaldo a las familias afectadas. EFE

