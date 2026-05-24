Al menos ocho muertos tras el choque e incendio de un autobús y un camión en Brasil

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São Paulo, 24 may (EFE).- Al menos ocho personas fallecieron este domingo tras la colisión entre un camión de carga y un autobús de pasajeros en un municipio en el norte del estado brasileño de Minas Gerais, informaron las autoridades locales.

El siniestro se registró alrededor de las 06.00 hora local (09.00 hora GMT) en la carretera federal BR-251, a la altura del kilómetro 236 del municipio de Santa Cruz de Salinas, según el cuerpo de Bomberos Militares del estado.

De acuerdo a los primeros informes oficiales, el impacto frontal provocó que los vehículos se incendiaran de forma instantánea y la intensidad del fuego consumió rápidamente las estructuras de ambos vehículos.

Los cuerpos de cinco de los fallecidos quedaron carbonizados y atrapados en el entramado de metal.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado ocho víctimas mortales y al menos seis heridos que han sido trasladados a hospitales cercanos por los servicios de emergencia.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais y equipos de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) se encuentran desplegados en la zona coordinando las labores de rescate y atención médica.

Mientras tanto, la carretera permanece completamente bloqueada al tránsito en ambos sentidos, sin previsión de reapertura inmediata mientras se realizan los peritajes correspondientes y la retirada de escombros.

Las causas que provocaron la colisión están siendo investigadas. EFE

adm/mra