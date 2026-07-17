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Al menos ocho muertos y 19 heridos en Irán en nuevos ataques de EE.UU.

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Teherán, 17 jul (EFE).- Al menos ocho personas murieron y otras 19 resultaron heridas en la sexta noche consecutiva de ataques estadounidenses contra el sur del territorio iraní, entre ellos el bombardeo de tres puentes en el condado de Bandar Jomeir, en la sureña provincia de Hormozgán, informaron este viernes medios iraníes.

Siete de los fallecidos y nueve de los heridos se produjeron durante los ataques contra tres puentes de Bandar Jomeir en la noche del jueves, según reportó la agencia Tasnim.

El más importante de los puentes atacados conecta la ciudad portuaria de Bandar Abás con la ciudad de Lar, en la sureña provincia de Fars.

ash/rml

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