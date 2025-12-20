Al menos ocho muertos y 27 heridos en ataque ruso contra la región de Odesa

1 minuto

Berlín, 20 dic (EFE).- Al menos ocho personas murieron y otras 27 resultaron heridas en un ataque ruso con misiles la noche del viernes al sábado contra una infraestructura portuaria de la región de Odesa, informó este sábado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

«Ocho personas murieron y otras 27 resultaron heridas como consecuencia del ataque con misiles rusos contra una infraestructura portuaria», indica el comunicado, publicado en Telegram.

«Algunas de las víctimas se encontraban en un autobús que quedó en el epicentro del ataque. En el aparcamiento se incendiaron camiones y también resultaron dañados algunos turismos. Los servicios de emergencia extinguieron todos los incendios», añade.

El jefe de la administración militar de Odesa, Oleg Kíper, por su parte, cifró en siete los muertos y en 25 los heridos.

Los servicios operativos y de emergencia siguen trabajando en el lugar, y los médicos y los equipos de rescate están haciendo todo lo posible para salvar y atender a los afectados, añadió en un mensaje en Telegram. EFE

