Al menos ocho muertos y 38 desaparecidos tras explosión en una mina en el centro de China

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Pekín, 23 may (EFE).- Al menos ocho personas murieron y 38 permanecen desaparecidas este sábado, tras una explosión ocurrida en una mina de carbón en la provincia china de Shanxi, en el centro del país, informaron las autoridades locales.

El accidente se produjo a las 19:29 hora local del viernes (11:29 GMT) en la mina Liushenyu, situada en el distrito de Qinyuan, informó la agencia estatal Xinhua.

En el momento del siniestro trabajaban en el interior de la explotación 247 personas, de las que 201 pudieron salir a la superficie sanas y salvas, según el último balance, divulgado en la mañana del sábado.

Las autoridades indicaron que, además de los ocho fallecidos confirmados hasta el momento, otros 38 operarios seguían atrapados bajo tierra y estaban siendo buscados por los equipos de rescate.

Tras el accidente, las autoridades activaron la respuesta de emergencia y enviaron responsables al lugar para dirigir las labores de salvamento, de acuerdo con la información oficial.

Por el momento no han trascendido detalles sobre las circunstancias concretas en que se produjo la explosión ni sobre el estado de los desaparecidos, mientras continúan las tareas de búsqueda en la mina.

Las minas de carbón, material con el que China genera en torno a un 60 % de su energía, siguen registrando una alta siniestralidad, aunque en los últimos años el número de accidentes mortales se ha reducido de manera significativa.

El sector minero chino registró más de 3.000 muertes entre 2018 y 2023, cifra que sin embargo supuso un descenso del 53,6 % con respecto al lustro anterior, según datos oficiales. EFE

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