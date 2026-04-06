Al menos ocho muertos y 39 heridos en accidentes de tránsito en Paraguay en Semana Santa

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Asunción, 6 abr (EFE).- Al menos ocho personas fallecieron y 39 resultaron heridas en accidentes de tránsito ocurridos durante la Semana Santa en Paraguay, informó este lunes la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera.

Entre el 29 de marzo, cuando se inició la Semana Mayor con el Domingo de Ramos, y el 5 de abril, el Domingo de Pascua, tuvieron lugar 47 accidentes en el país, según un informe de la Patrulla Caminera, una institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La entidad registró 33 conductores con resultado positivo en pruebas de alcotest.

La mayor circulación de vehículos se concentró en las carreteras que conectan a Asunción, la capital del país, con las localidades de Ciudad del Este, fronteriza con Brasil, y la Encarnación (sur), limítrofe con Argentina, señaló el MOPC en un comunicado.

Para esta Semana Santa se pronosticaba una mayor afluencia de turistas internos respecto a 2025, año en el que 335.000 paraguayos visitaron atractivos locales dejando más de 40 millones de dólares en ingresos, según la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).EFE

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