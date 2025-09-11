Al menos ocho muertos y 67 heridos por la explosión de camión de gas en Ciudad de México

(Actualiza con la nueva cifra de víctimas)

Ciudad de México, 11 sep (EFE).- La cifra de víctimas mortales por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México subió a ocho, según confirmó este jueves la jefa de gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, mientras que 67 personas continúan hospitalizadas.

«Hay 94 lesionados, ocho de ellos muertos», afirmó Brugada en rueda de prensa para actualizar información sobre el trágico accidente.

Asimismo, indicó que 22 heridos permanecen en estado crítico, 6 están en condición grave y 39 se reportan como delicados (una categoría específica de México), después de que el miércoles un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcase y explotase en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de la capital mexicana.

Además, 19 heridos leves ya fueron dados de alta, por lo que un total de personas hospitalizas asciende a 67, detalló Brugada.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que se está brindando acompañamiento al Gobierno de la Ciudad de México, así como a los equipos de salud y protección civil que atienden a las víctimas.

“Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesita vamos a estar ahí muy pendientes”, afirmó en conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

Sheinbaum subrayó que su administración seguirá de cerca las investigaciones y refrendó el compromiso de garantizar atención médica y respaldo a las familias afectadas. EFE

