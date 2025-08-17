The Swiss voice in the world since 1935

Al menos ocho muertos y cuatro desaparecidos por una riada repentina en el norte de China

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pekín, 17 ago (EFE).- Al menos ocho personas murieron y otras cuatro siguen desaparecidas tras una riada repentina registrada en la noche del sábado en una zona montañosa de la ciudad de Bayan Nur, en la región septentrional china de Mongolia Interior, informaron este domingo las autoridades locales.

El suceso ocurrió hacia las 22:00 hora local (14:00 GMT) en la parte alta del valle de Dongwugai, en el municipio de Wugai, perteneciente a la Bandera de Urad Posterior en la ciudad de Bayan Nur, cuando un grupo de personas acampaba al aire libre y fue sorprendido por la crecida.

Según el recuento provisional, de los 13 campistas reportados como desaparecidos inicialmente, los equipos de rescate hallaron con vida a una persona, mientras que se han confirmado ocho fallecidos. Los otros cuatro excursionistas continúan en paradero desconocido.

El Ministerio de Gestión de Emergencias de China ordenó desplegar operaciones de búsqueda a gran escala y envió un grupo de trabajo al lugar para supervisar la respuesta.

Las brigadas especializadas de bomberos y salvamento desplegadas en la zona continúan hoy las tareas de búsqueda en un entorno de difícil orografía y condiciones meteorológicas adversas.

A principios de agosto, otra riada en la provincia sureña de Cantón causó la muerte de cinco personas que habían desaparecido tras ser arrastradas por la corriente en una zona silvestre, lo que refleja la recurrencia de este tipo de desastres estivales en el país.

En los últimos veranos, los desastres meteorológicos han causado estragos en el gigante asiático: los meses estivales de 2023 estuvieron marcados por inundaciones en Pekín que también provocaron más de una treintena de muertos, mientras que en 2022 diversas olas de calor extremo y sequías azotaron el centro y el este del país. EFE

gbm/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR