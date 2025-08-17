Al menos ocho muertos y cuatro desaparecidos por una riada repentina en el norte de China

Pekín, 17 ago (EFE).- Al menos ocho personas murieron y otras cuatro siguen desaparecidas tras una riada repentina registrada en la noche del sábado en una zona montañosa de la ciudad de Bayan Nur, en la región septentrional china de Mongolia Interior, informaron este domingo las autoridades locales.

El suceso ocurrió hacia las 22:00 hora local (14:00 GMT) en la parte alta del valle de Dongwugai, en el municipio de Wugai, perteneciente a la Bandera de Urad Posterior en la ciudad de Bayan Nur, cuando un grupo de personas acampaba al aire libre y fue sorprendido por la crecida.

Según el recuento provisional, de los 13 campistas reportados como desaparecidos inicialmente, los equipos de rescate hallaron con vida a una persona, mientras que se han confirmado ocho fallecidos. Los otros cuatro excursionistas continúan en paradero desconocido.

El Ministerio de Gestión de Emergencias de China ordenó desplegar operaciones de búsqueda a gran escala y envió un grupo de trabajo al lugar para supervisar la respuesta.

Las brigadas especializadas de bomberos y salvamento desplegadas en la zona continúan hoy las tareas de búsqueda en un entorno de difícil orografía y condiciones meteorológicas adversas.

A principios de agosto, otra riada en la provincia sureña de Cantón causó la muerte de cinco personas que habían desaparecido tras ser arrastradas por la corriente en una zona silvestre, lo que refleja la recurrencia de este tipo de desastres estivales en el país.

En los últimos veranos, los desastres meteorológicos han causado estragos en el gigante asiático: los meses estivales de 2023 estuvieron marcados por inundaciones en Pekín que también provocaron más de una treintena de muertos, mientras que en 2022 diversas olas de calor extremo y sequías azotaron el centro y el este del país. EFE

gbm/alf