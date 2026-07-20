Al menos ocho muertos y más de 30 desaparecidos por un alud en China

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Un deslizamiento de tierra en el suroeste de China dejó al menos ocho muertos y 34 desaparecidos este viernes, informaron las autoridades locales.

El corrimiento se produjo hacia las 09h10 hora local (01h10 GMT) en el condado de Pengshui, en la municipalidad de Chongqing.

Más de 800 socorristas fueron desplegados en la zona, según la televisión estatal CCTV.

El responsable del condado, Ren Xujiang, informó en una rueda de prensa de que 18 personas fueron rescatadas con vida, pero ocho de ellas fallecieron posteriormente.

Imágenes difundidas por CCTV mostraban una enorme masa de tierra y rocas que sepultó parte de una calle con viviendas y comercios al pie de una montaña. Otros videos captaron a vecinos huyendo entre una densa nube de polvo.

Un funcionario local explicó que la zona se caracteriza por un relieve escarpado e inestable y advirtió de que aún quedan rocas con riesgo de desprendimiento.

El Gobierno destinó 50 millones de yuanes (7,36 millones de dólares) para financiar las labores de rescate y asistir a los damnificados, informaron el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Gestión de Emergencias.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió esclarecer cuanto antes las causas del desastre y ordenar inspecciones para identificar y eliminar otros riesgos geológicos.

El desastre se produce menos de dos semanas después de otro deslizamiento de tierra en la provincia noroccidental de Gansu, que dejó 21 muertos y 12 desaparecidos.

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