Al menos ocho muertos y tres heridos por un accidente tráfico en Kenia

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Nairobi, 1 ago (EFE).- Al menos ocho personas murieron y otras tres resultaron heridas en Kenia tras un accidente ocurrido este sábado en el pueblo de Murubara, en el condado de Kirinyaga (centro-sur), informó la Policía.

Un camión de reparto que circulaba a gran velocidad chocó de frente contra un tuk-tuk, según declaraciones del comandante de la Policía del subcondado de Mwea Este, Stephen Okal, recogidas por medios locales.

Entre los fallecidos se encuentran seis personas que viajaban en el tuk-tuk, quienes se desplazaban desde Kimbimbi hasta la zona de Mwea para plantar arroz, y dos peatones que caminaban por el arcén.

Dos de los heridos fueron ingresados el Hospital Kimbimbi, mientras que la otra personas, que sufrió heridas graves, fue trasladada al Hospital de Referencia del Condado de Kerugoya.

El conductor del camión resultó herido leve y fue arrestado.

Los testigos detallaron que el conductor del camión se encontraba esquivando los baches de la carretera cuando perdió el control del vehículo.

Kenia suele sufrir un elevado número de accidentes de tráfico con víctimas mortales, lo que en parte se debe al mal estado de muchos vehículos y carreteras. EFE

pmc/av