Al menos ocho mujeres heridas en un ataque ruso con misiles sobre Jersón

1 minuto

Berlín, 8 feb (EFE).- Ocho mujeres resultaron heridas en la noche del sábado a este domingo en un ataque con misiles sobre la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, informaron las autoridades locales.

Según indicó en su cuenta de Telegram la administración regional de Jersón, el ataque dañó casas, tiendas y establecimientos sobre el distrito de Korabelni de la ciudad, y dejó al menos ocho mujeres heridas.

«Algunas de ellas tuvieron que ser rescatadas de los escombros. Cinco víctimas recibieron asistencia y tres fueron hospitalizadas», señaló la administración regional.

Este ataque se produjo en paralelo al bombardeo con drones en el que Rusia empleó en la noche del sábado a este domingo 101 drones, 69 de los cuales fueron derribados por unidades de la Fuerza Aérea. EFE

