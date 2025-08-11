Al menos ocho voluntarios mueren por un deslizamiento de tierra en el norte de Pakistán

2 minutos

Islamabad, 11 ago (EFE).- Al menos ocho voluntarios locales murieron en un devastador deslizamiento de tierra mientras reparaban un canal de riego dañado por las inundaciones en el norte de Pakistán, en medio de una temporada de intensas lluvias monzónicas que azotan la región, informaron este lunes las autoridades.

«Los voluntarios estaban reparando el canal de riego dañado por las inundaciones cuando se produjo el deslizamiento de tierra», explicó a EFE el portavoz regional de la Autoridad de Gestión de Desastres, Zubair Ahmed.

Otros cinco voluntarios resultaron heridos y fueron trasladados rápidamente al hospital, mientras continúan las labores de rescate para encontrar posibles víctimas atrapadas bajo el barro.

El incidente ocurrió en la madrugada del lunes, cuando varias personas quedaron sepultadas bajo el lodo y las rocas.

La tragedia se suma a otras catástrofes recientes en la zona, donde en las últimas semanas las lluvias monzónicas han provocado muertos y centenares de heridos tras inundaciones urbanas, deslizamientos y crecidas repentinas tanto en Pakistán como en la India.

El domingo, una inundación repentina causada por el desbordamiento de un lago glaciar (GLOF) arrasó parte de la carretera Karakoram, una vía vital para el transporte de mercancías entre Pakistán y China, y destruyó propiedades públicas y privadas. Según Ahmed, fue el fénomeno más fuerte registrado de este tipo desde 2018.

Este fenómeno ocurre cuando el agua acumulada en lagos formados por el derretimiento acelerado de glaciares se libera súbitamente, generando crecidas devastadoras aguas abajo.

La semana pasada, en el Himalaya indio, una riada súbita arrasó la localidad de Dharali, dejando al menos cinco fallecidos y cientos de personas desaparecidas, donde este lunes continúan las labores de búsqueda y rescate. El Instituto Meteorológico de la India (IMD) y expertos medioambientales mantienen como teoría principal un fenómeno GLOF similar.

Según datos de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), desde el 26 de junio alrededor de 305 personas han muerto y 734 han resultado heridas en incidentes relacionados con lluvias en Pakistán, un balance que refleja la severidad de la temporada monzónica actual. EFE

aa-lgm/ngg