Al menos once heridos por un atropello múltiple en Tokio

1 minuto

Tokio, 24 nov (EFE).- Al menos once personas resultaron heridas, y dos de ellas fueron trasladadas inconscientes a un hospital, este lunes en Tokio tras ser atropelladas por un coche cuyo conductor trató de darse a la fuga a pie y fue detenido, un suceso que la Policía investiga como relacionado con el robo del vehículo.

El conductor atropelló a peatones en varios lugares del barrio capitalino de Adachi hacia las 12:30 hora local (3:30 GMT), según fuentes del departamento de bomberos citadas por la televisión japonesa NHK, hiriendo a once personas, hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 10 y los 80 años.

Dos de los atropellados «no mostraban signos vitales», indicó por su parte la agencia nipona Kyodo. Según los medios de comunicación del archipiélago, el conductor trató de abandonar el vehículo y darse a la fuga a pie pero fue detenido posteriormente.

La Policía está investigando el suceso bajo la premisa de que está relacionado con el robo del vehículo que arrolló a los viandantes.

El 1 de enero de 2019, nueve personas resultaron heridas en Tokio al irrumpir en una zona peatonal un vehículo conducido por un joven que dijo actuar deliberadamente en protesta contra la pena de muerte. El autor del atropello planeaba originalmente rociar con queroseno y quemar a la multitud concentrada en un popular santuario cercano. EFE

daa/rvb/rml