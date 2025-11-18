Al menos once muertos en bombardeo israelí contra el mayor campo palestino del Líbano

Beirut, 18 nov (EFE).- Al menos once personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este martes en un bombardeo israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos del Líbano, ubicado en la ciudad meridional de Sidón, sin que por el momento se conozca el objetivo de la operación.

«El ataque del enemigo israelí en el campo de Ain el Helu en Sidón resultó en un balance actualizado de once fallecidos y cuatro heridos», informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano. EFE

