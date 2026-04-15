Al menos once muertos y 20 heridos en un accidente de autobús en zona andina de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 15 abr (EFE).- Al menos once personas fallecieron y otras 20 resultaron heridas este miércoles en Ecuador después de que el autobús en el que se movilizaban por una vía de la provincia andina de Azuay se precipitó a un abismo y posteriormente se incendió, según informó el servicio de emergencias ECU 911.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 57 de la vía Cuenca – Molleturo, sector Puente El Chorro, donde el autobús perdió pista y se precipitó.

El ECU 911 señaló que las 20 personas heridas recibieron atención prehospitalaria en el lugar y que luego fueron trasladadas a distintos centros de salud. EFE

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