Al menos quince heridos en los ataques de Israel a Irán

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Teherán, 8 jun (EFE).- Al menos quince personas resultaron heridas en los ataques de Israel contra Irán, catorce de ellas en un complejo petroquímico en el suroeste del país, informaron este lunes las autoridades iraníes.

“Quince personas heridas tras los recientes ataques del régimen sionista”, indicó en un comunicado la Organización Nacional de Emergencias, de acuerdo con la agencia Tasnim.

El organismo indicó que catorce de los heridos se produjeron en la zona de Mahshahr, en la provincia de Juzestán, donde Israel atacó un complejo petroquímico que sufrió «daños parciales”.

El otro herido fue en Teherán, que fue objeto de un ataque en su periferia de madrugada y de otro en el centro de la ciudad a mediodía.

Solo uno de los heridos permanece hospitalizado.

Irán lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán.

Como respuesta a ello, Teherán atacó de nuevo Israel primera hora de esta mañana con -dijo- bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes a lrán e Israel a dejar de disparar «inmediatamente», después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.EFE

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