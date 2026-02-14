Al menos quince muertos en un ataque yihadista contra el Ejército en el oeste de Chad

Yamena, 14 feb (EFE).- Al menos quince personas -incluyendo cuatro soldados y once terroristas- murieron la madrugada de este sábado en un ataque perpetrado por el grupo yihadista nigeriano Boko Haram en el oeste de Chad, confirmó a EFE el Ejército chadiano.

Según detalló el coronel Goudja Nimir, jefe del batallón antiterrorista atacado, los hechos se produjeron hacia las 04.00 hora local (03.00 GMT) cerca de Ngouboua, una isla situada en el lago Chad, cuando los terroristas atacaron un puesto de las Fuerzas Armadas chadianas, lo que desencadenó fuertes combates.

«Los atacantes llegaron a bordo de canoas tradicionales para lanzar su ataque. Gracias a la vigilancia de nuestros hombres, el asalto fue repelido. El combate duró casi una hora y media», detalló a EFE Nimir.

«Lamentamos la pérdida de cuatro soldados en los combates, mientras que neutralizamos a once asaltantes, identificados como miembros de Boko Haram», añadió.

Las autoridades militares informaron de que se están llevando a cabo operaciones de búsqueda para encontrar a otros miembros del grupo terrorista que podrían haber huido y haberse escondido por la zona.

Este ataque muestra la precaria situación del Ejército chadiano, que combate a los grupos yihadistas que operan en torno al lago Chad.

Las zonas circundantes, donde campamentos improvisados ​​albergan a miles de personas desplazadas por la violencia, son especialmente vulnerables a las incursiones de Boko Haram y otros grupos extremistas.

Desde hace meses, la provincia del Lago Chad es blanco habitual de atentados terroristas y los aldeanos que se desplazan a los campos, al mercado o a pescar son atacados con frecuencia.

Situado en las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago Chad es una vasta extensión de agua salpicada de cientos de islotes que sirven de escondrijo a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según las Naciones Unidas. EFE

