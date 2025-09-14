The Swiss voice in the world since 1935

Al menos quince muertos tras un choque múltiple en el estado mexicano de Yucatán

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 13 sep (EFE).- Al menos 15 personas fallecieron y otras dos quedaron lesionadas tras un choque múltiple en el estado mexicano de Yucatán (sureste), según informaron este sábado las autoridades locales.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno de Yucatán informó que el accidente se registró esta tarde en el kilómetro 127 de la carretera federal Mérida-Campeche, en el tramo Chocholá-Kopomá.

La dependencia detalló que la colisión involucró un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo.

«En el lugar se confirmaron 15 personas fallecidas, entre ellas el conductor del tractocamión que permanecía a bordo de la unidad y una persona más calcinada en el interior del taxi colectivo», detalló la SSP.

Además, dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el sitio por paramédicos, apuntó.

Según los primeros reportes, un camión cargado de cervezas impactó al taxi colectivo y este a otro vehículo.

Medios locales señalaron que el taxi transportaba a trabajadores de la construcción, desde Mérida, capital de Yucatán, hacia distintas zonas rurales.

Los reportes indican que el colectivo salió de la vía, se volcó y posteriormente se incendió, dejando varias personas prensadas en su interior.

Imágenes en redes sociales muestran un vehículo envuelto en fuego y varias personas tendidas en el suelo a su alrededor.

Según los reportes, los heridos se encuentran en condición grave.

Al sitio se movilizaron unidades de bomberos y ambulancias para atender a las víctimas, trasladar a los heridos y controlar el riesgo en la zona que permanece resguardada por agentes de la Guardia Nacional, de acuerdo con la SSP.

Las autoridades aún no han confirmado la causa de los hechos, sin embargo, exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones en las carreteras federales y respetar los límites de velocidad.

«Se trata de un hecho lamentable que refleja la importancia de la prevención vial», expuso la SSP.

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, confirmó los 15 fallecimientos y externó sus condolencias a las familias de las víctimas.

«Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento», indicó Díaz Mena en un mensaje en su cuenta de X. EFE

mjc/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR