Al menos quince soldados mueren en un ataque yihadista en el norte de Benín

Nairobi, 6 mar (EFE).- Al menos quince soldados murieron en un ataque contra el Ejército de Benín en el norte del país, confirmó un portavoz militar sobre unos hechos reivindicados por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), leal a la red Al Qaeda.

El ataque se produjo este miércoles en el pueblo de Kofonou, cerca de la ciudad de Karimama, en el departamento de Alibori, declaró a última hora del jueves a la emisora local Bip Radio el portavoz de las Fuerzas Armadas beninesas (FAB), coronel James Johnson.

Además de los fallecidos, cuatro militares resultaron heridos, si bien su vida no corre peligro, detalló Johnson, que no especificó la autoría de los hechos.

Aviones del Ejército beninés respondieron al asalto y lograron matar a cuatro atacantes y destruir varias motocicletas, el modo de transporte que suelen utilizar los yihadistas en la zona.

Los expertos llevan tiempo advirtiendo de que los grupos yihadistas que operan en la región del Sahel central (Burkina Faso, Mali y Níger) pueden ampliar sus operaciones a países costeros de África occidental como Benín, que ha sufrido en los últimos años un recrudecimiento de los ataques en sus zonas fronterizas norteñas.

El pasado abril, al menos 54 soldados benineses murieron en ataques yihadistas perpetrados en la zona de la triple frontera entre Benín, Níger y Burkina Faso y cuya autoría se atribuyó el JNIM.

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, aseveró entonces que esos «actos de violencia son inaceptables y representan una amenaza directa no sólo para la República de Benín, sino para toda la región».

Asimismo, el pasado enero, las FAB informaron de que habían matado a 45 terroristas entre octubre y diciembre de 2025, en el marco de su lucha contra el yihadismo.

En junio de 2023, el Ejército beninés anunció el reclutamiento de 5.000 jóvenes para combatir el yihadismo. EFE

