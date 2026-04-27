Al menos seis civiles muertos y 70 heridos en nuevos ataques de Pakistán, según talibanes

3 minutos

Kabul, 27 abr (EFE).- Al menos seis personas murieron y 70 resultaron heridas, entre ellas 30 estudiantes, tras un bombardeo paquistaní este lunes contra zonas civiles y una universidad en la provincia oriental afgana de Kunar, denunciaron los talibanes.

«Hoy, una vez más, el opresivo régimen militar paquistaní lanzó ataques con misiles y bombardeos con mortero contra Asadabad (capital provincial de Kunar) y sus alrededores, lo que resultó en el martirio de seis personas», declaró a EFE el portavoz de la policía de Kunar, Farid Dehqan Salarzai.

El portavoz adjunto del Gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, precisó por su parte en un comunicado que entre los 70 civiles heridos se encuentran 30 estudiantes, además de mujeres y niños.

El funcionario detalló que los bombardeos comenzaron alrededor de las 14.00 hora local (09.30 GMT) e impactaron directamente en viviendas residenciales y en el campus de la Universidad Sayed Jamaluddin Afghani.

En su mensaje, Fitrat condenó la ofensiva contra la población y las instituciones educativas, calificándola de «un crimen de guerra imperdonable, un acto de brutalidad y una acción provocadora».

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) alertó el viernes de que las hostilidades transfronterizas entre Afganistán y Pakistán continúan, con víctimas civiles y daños a infraestructuras, pese a los recientes esfuerzos diplomáticos y el diálogo mantenido entre ambos en Pekín.

El comunicado informó también de la crisis de desplazados, en la que se contabilizan ya más de 94.000 personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en las provincias fronterizas donde se están produciendo los ataques.

Estos ataques suceden después de que concluyeran las conversaciones bilaterales mediadas por Pekín en la ciudad china de Urumqi.

Durante el diálogo, China identificó al terrorismo como el «problema central» y ambas partes se comprometieron a no tomar medidas que pudieran agravar la situación.

Los enfrentamientos se dispararon el pasado 26 de febrero, cuando una serie de bombardeos y ataques transfronterizos dejaron decenas de muertos en ambos bandos, incluidos civiles.

El centro del conflicto es el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el principal grupo insurgente paquistaní que busca imponer un Estado islámico en Pakistán y es aliado de los talibanes afganos, a los que guarda lealtad.

Islamabad acusa a Kabul de dar refugio al grupo para atentar en su territorio, algo que el Gobierno de facto talibán siempre ha negado con el argumento de que la violencia se debe a un fallo interno de seguridad en Pakistán. EFE

lk-mtv/mra