Al menos seis muertos, entre ellos cuatro policías, durante una disputa tribal en Bagdad

2 minutos

Bagdad, 7 sep (EFE).- Al menos seis personas, entre ellas cuatro efectivos de la Policía de Irak, fallecieron durante una disputa tribal en la que tuvieron que intervenir las autoridades en la zona de Al Saada, en el este de Bagdad, informó este domingo el Ministerio de Interior iraquí.

El departamento dijo en un comunicado que dos oficiales y dos reclutas murieron durante la reyerta, mientras que otros nueve resultaron heridos mientras «cumplían con su deber nacional de resolver un conflicto tribal armado y proteger la vida de los ciudadanos».

Según la versión de Interior, los policías fueron «objeto de un ataque armado directo» mientras trataban de resolver la disputa, por lo que se vieron obligados a «responder a los focos de fuego con el fin de detener a los responsables».

«El operativo resultó en la muerte de dos atacantes, cinco heridos y la detención de otros seis implicados. Las fuerzas de seguridad continúan realizando amplios registros y redadas en los barrios de la zona», de acuerdo con la nota.

En este sentido, recordó que «el terrorismo, las drogas y los conflictos tribales representan hoy una grave amenaza para la paz social», por lo que Interior declaró «la guerra» contra esta lacra en un momento de mejora de la situación de seguridad en Irak que el Gobierno trata de aprovechar para atraer inversión y turismo.

La nota indicó que «quien se alce en armas contra el Estado o ataque a su personal será respondido con medidas disuasorias y decisivas», y afirmó que las autoridades responderán «con mano de hierro a cualquiera que intente socavar la seguridad de Irak y el prestigio de sus instituciones».

Los enfrentamientos tribales son relativamente comunes en Irak, donde los clanes mantienen mucha influencia e incluso controlan zonas del país en las que se rigen por sus propias normas.

Irak lleva años luchando, a la par, para que el Estado tenga el monopolio de las armas, puesto que un alto porcentaje de la población posee armas de fuego como resultado de la invasión estadounidense de 2003, la guerra contra el grupo terrorista Estado Islámico o la proliferación de milicias. EFE

sy-cgs/ad