Al menos seis muertos en dos ataques israelíes contra el este del Líbano

1 minuto

Beirut, 7 ago (EFE).- Al menos seis personas murieron y otras diez resultaron heridas este jueves en dos bombardeos israelíes contra el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, en medio de una intensificación de sus acciones coincidiendo con los intentos de desarmar al grupo chií libanés Hizbulá.

Por un lado, un ataque israelí alcanzó a un vehículo en la carretera de Masnaa, lo que causó la muerte de cinco personas e hirió a una decena más, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Poco tiempo antes, otro bombardeo había tenido como objetivo la localidad también oriental de Kfar Dan, en el distrito de Baalbek, donde pereció una sexta persona, según el mismo departamento gubernamental.

Pese al cese de hostilidades acordado por ambos países el pasado noviembre, Israel ha continuado atacando el territorio libanés con bombardeos que a menudo asegura están dirigidos contra miembros de Hizbulá o infraestructura perteneciente al movimiento.

Anoche mismo, el Estado judío perpetró una oleada de acciones aéreas contra diversos puntos del sur del Líbano, provocando el fallecimiento de un ciudadano sirio en la zona de Deir Syrian, de acuerdo con el balance oficial.

El Ejército israelí aseguró en un comunicado que sus acciones estuvieron dirigidas contra almacenes de armas, una lanzadera e instalaciones con herramientas de ingeniería para la rehabilitación de infraestructura perteneciente a Hizbulá. EFE

njd/rsm/vh