Al menos seis muertos en Nepal durante las violentas protestas de la «Generación Z»
Katmandú, 8 ago (EFE).- Al menos seis personas murieron este lunes en Katmandú durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante las protestas encabezadas por miles de jóvenes de la Generación Z contra la corrupción y veto de redes sociales en Nepal.
Una de las víctimas falleció en el Hospital Civil de Baneshwar durante la mañana, mientras que otras cinco murieron posteriormente en el mismo centro y en el National Trauma Centre, donde eran atendidas por heridas de bala en la cabeza y el pecho, señalaron responsables hospitalarios al diario ‘The Katmandú Post’.EFE
