Al menos seis muertos en Ucrania en ataques rusos de madrugada

Seis personas, entre ellas dos niños, murieron el domingo de madrugada en Ucrania en varios ataques rusos con misiles y drones, indicaron fuentes judiciales.

«Las fuerzas rusas atacaron las regiones de Dnipró (este) y Odesa (sur). Seis personas murieron, incluidos dos niños», informaron los servicios del fiscal general ucraniano en Telegram.

Los niños tenían 11 y 14 años, precisó el comisionado ucraniano para los derechos humanos, Dmytro Lubinets.

En la región de Zaporiyia (sur), otro ataque ruso dejó sin electricidad a unos 58.000 hogares, indicó el gobernador Ivan Fedorov.

Las tropas rusas, cuya ofensiva empezó hace casi cuatro años, atacan cada invierno desde 2022 las infraestructuras eléctricas de Ucrania, provocando restricciones en el suministro eléctrico.

Según un análisis de AFP con datos ucranianos, Rusia lanzó más misiles contra Ucrania en octubre que en cualquier otro mes desde al menos comienzos de 2023. Se trata de ataques nocturnos dirigidos principalmente contra la red energética.

En concreto las fuerzas rusas lanzaron en octubre 270 misiles sobre el país, un aumento del 46 % respecto a septiembre, según un análisis de las cifras publicadas diariamente por la fuerza aérea ucraniana.

