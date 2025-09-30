Al menos seis muertos en un ataque de paramilitares contra la asediada Al Fasher, dice ONG

Jartum, 30 sep (EFE).- Al menos seis personas murieron este martes y otras 23 resultaron heridas por un supuesto ataque de los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la ciudad de Al Fasher, capital del estado occidental de Darfur Norte y último baluarte del Ejército en el oeste de Sudán.

«Al menos seis personas murieron y otras 23 resultaron heridas, la mayoría de las cuales se encontraban en estado crítico y fueron trasladadas al Hospital Saudí», afirmaron los Comités de Resistencia de Al Fasher en un comunicado, y añadieron que los proyectiles lanzados por las FAR cayeron esta mañana en el centro de desplazados de la escuela Ali bin Abi Talib, en el barrio de Abu Shouk al Hula.

El barrio de Abu Shouk, donde se encuentra el centro de desplazados, está en una situación trágicas debido a los continuos enfrentamientos y los repetidos bombardeos, en medio de la escasez de servicios médicos básicos.

Al Fasher, que acoge a cientos de miles de desplazados por la guerra, es la única ciudad que queda en manos del Ejército en todo Darfur, compuesto por cinco estados, y está bajo asedio y continuos bombardeos de los paramilitares desde mediados de 2024.

La ONU estima que, desde el inicio de la guerra en abril de 2023, más de 13 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares dentro o fuera del país, mientras las víctimas mortales ascienden a decenas de miles, sin un registro preciso. EFE

