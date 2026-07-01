Al menos seis muertos en un incendio en un edificio residencial en Amberes (Bélgica)

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Bruselas, 1 jul (EFE).- Al menos seis personas han fallecido este miércoles y varias han resultado heridas en un grave incendio en un edificio de apartamentos en la ciudad belga de Amberes (norte) donde residen unas 200 personas, según informó la cadena de televisión flamenca VRT.

Los heridos más graves han sido trasladados a hospitales cercanos y los leves están recibiendo tratamiento en el lugar. Los bomberos están ahora inmersos en labores de búsqueda dentro del edificio, que ha sido totalmente evacuado. También se ha desalojado a unas 60 personas de otro inmueble cercano.

Aún no se conoce con claridad la causa del incendio, que comenzó poco antes de las 10 de la mañana hora local, pero varios testigos hablan de obras en el tejado y en la caja de electricidad de este inmueble de diez plantas, según el diario ‘De Standaard’.

«Aún no tenemos confirmación al respecto, pero estos elementos forman parte, por supuesto, de la investigación que se llevará a cabo. Se ha designado a un perito en incendios y también se ha solicitado la intervención del laboratorio forense», indicó a ese medio la portavoz de la Policía del distrito de Amberes, Kim Bastiaens.

Según relata el diario flamenco ‘Het Laatste Nieuws’, el fuego está resultando difícil de extinguir, si bien ya se ha logrado frenar su avance y ahora los bomberos están yendo puerta por puerta para determinar si aún queda gente dentro de las viviendas.

Los residentes del edificio afectado que lograron salir a tiempo están por el momento en un centro de la tercera edad cercano a la espera de poder volver a sus domicilios, mientras que los vecinos de edificios cercanos han recibido un mensaje de texto de alerta y la recomendación de cerrar puertas y ventanas por el intenso humo. EFE

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