Al menos seis muertos por presunto consumo de alcohol adulterado en el Caribe de Honduras

Tegucigalpa, 14 nov (EFE).- Al menos seis personas murieron en las últimas horas en Honduras presuntamente por consumir alcohol adulterado en el Caribe del país, informó el director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar.

Los fallecimientos se registraron en la aldea Toloa Adentro, del municipio de Arizona, en el departamento de Atlántida, confirmó Aguilar a periodistas.

El alcohol bajo sospecha es aguardiente adquirido por las víctimas en diferentes establecimientos, señaló el jefe policial.

Fuentes extraoficiales han señalado que podrían existir dos muertes adicionales, aunque las autoridades mantienen la cifra oficial de seis confirmadas.

Aguilar señaló que fiscales del Ministerio Público (Fiscalía) y equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron al lugar para investigar el caso y levantar los cuerpos, aunque confirmó que dos de ellos ya habían sido sepultados.

Agregó que se iniciarán gestiones para suspender la venta de la bebida en los establecimientos implicados y evitar su distribución hasta esclarecer los hechos.

La portavoz de la Fiscalía, Lorena Cálix, dijo que se realizarán las diligencias necesarias para determinar la causa exacta de las muertes.

«No podemos asegurar que estos decesos se hayan producido por la ingesta de un supuesto alcohol adulterado; será hasta que se hagan las autopsias correspondientes y se realicen los estudios pertinentes que podamos confirmar o no esos extremos”, explicó. EFE

