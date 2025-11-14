Al menos seis muertos por presunto consumo de alcohol adulterado en el Caribe de Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 14 nov (EFE).- Al menos seis personas murieron en las últimas horas en Honduras presuntamente por consumir alcohol adulterado en el Caribe del país, informó el director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar.

Los fallecimientos se registraron en la aldea Toloa Adentro, del municipio de Arizona, en el departamento de Atlántida, confirmó Aguilar a periodistas.

Hasta ahora no se ha confirmado la identidad de las víctimas, pero se indicó que una era de la tercera edad y las otras cinco tenían entre 30 y 40 años.

El alcohol bajo sospecha es aguardiente de la marca Caballito, adquirido por las víctimas en diferentes establecimientos, señaló el jefe policial.

Fuentes extraoficiales han señalado que podrían existir dos muertes adicionales, aunque las autoridades mantienen la cifra oficial de seis confirmadas.

Aguilar señaló que fiscales del Ministerio Público (Fiscalía) y equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron al lugar para investigar el caso y levantar los cuerpos, aunque confirmó que dos de ellos ya habían sido sepultados.

Agregó que se iniciarán gestiones para suspender la venta de la bebida en los establecimientos implicados y evitar su distribución hasta esclarecer los hechos.

La portavoz de la Fiscalía, Lorena Cálix, dijo que se realizarán las diligencias necesarias para determinar la causa exacta de las muertes.

«No podemos asegurar que estos decesos se hayan producido por la ingesta de un supuesto alcohol adulterado; será hasta que se hagan las autopsias correspondientes y se realicen los estudios pertinentes que podamos confirmar o no esos extremos”, explicó.

Las autoridades de Honduras hicieron un llamamiento a la ciudadanía para se abstenga de comprar y consumir licor de dudosa procedencia y que no cuente con registro sanitario. EFE

ac/rao/jrh