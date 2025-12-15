The Swiss voice in the world since 1935
Al menos seis muertos tras la caída de una avioneta en el centro de México

Ciudad de México 15 dic (EFE).- La caída de una avioneta cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el estado de México (centro), dejó un saldo provisional de al menos seis muertos, informó este lunes Protección Civil estatal.

En una publicación en redes sociales, Protección Civil notificó el saldo «preliminar» de seis fallecidos en el accidente que sufrió un jet privado con matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco, en el estado de Guerrero (suroeste), hacia la ciudad de Toluca, lugar donde ocurrió el accidente mortal y que se encuentra a 65 kilómetros de la capital mexicana. EFE

