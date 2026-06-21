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Al menos seis muertos tras un incendio doméstico en el centro de China

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Shanghái (China), 21 jun (EFE).- Al menos seis personas fallecieron después de que se declarase un incendio en una vivienda en el centro de China, informa este domingo la agencia oficial de noticias Xinhua.

Según las autoridades del condado de Luxi, en la provincia central de Hunan, las llamas comenzaron a arder en la mañana de este domingo hacia las 06.21 hora local (22.21 GMT del sábado).

Los equipos de respuesta a emergencias lograron extinguir el fuego, apunta el despacho.

Por el momento, se desconoce qué provocó el incendio, cuyas causas están siendo investigadas. EFE

vec/llb

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