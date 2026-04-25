Al menos seis muertos y 17 heridos en nuevos ataques israelíes contra el Líbano

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(Actualiza con nuevos ataques y víctimas)

El Cairo, 25 abr (EFE).- Al menos seis personas murieron y 17 resultaron heridas este sábado en nuevos ataques israelíes contra localidades del sur del Líbano, con lo que asciende a cerca de 2.500 el número de víctimas mortales por la ofensiva israelí en el país mediterráneo en las últimas siete semanas.

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, del Ministerio de Salud Pública, cuatro personas murieron en dos ataques aéreos israelíes contra un camión y una motocicleta en la ciudad de Yahmar al Shaqif, en la región de Nabatieh.

En otro comunicado, la institución sanitaria libanesa aseguró que otras dos personas perdieron la vida y 17 resultaron heridas en otro «ataque enemigo israelí» contra la ciudad meridional de Safad al Batikh, en el distrito de Bint Jbeil.

El centro aseguró, antes de ese último ataque, que el balance de víctimas mortales por los bombardeos israelí ascendió a 2.496 y el de heridos a 7.725 desde el pasado 2 de marzo.

En esa fecha el Ejército israelí intensificó su ofensiva militar contra el Líbano después de que el grupo libanés chií Hizbulá volviera a lanzar drones y proyectiles contra Israel en respuesta a su guerra junto a Estados Unidos contra Irán.

Los medios oficiales libaneses informaron durante toda la jordana de hoy de numerosos bombardeos israelíes contra localidades meridionales libanesas, demolición de viviendas y el sobrevuelo de drones israelíes por el sur de Beirut.

Los nuevos ataques coincidieron con una nueva advertencia del Ejército israelí este sábado a los libaneses desplazados del sur del país para que no vuelvan a sus hogares en una sesentena de localidades porque sus tropas continúan allí posicionadas pese a la tregua vigente.

El Ejército israelí aseguró también en un comunicado que sus fuerzas «continúan atacando infraestructuras terroristas de Hizbulá en el sur del Líbano», con el fin de «eliminar una amenaza» contra sus soldados, que ocupan varias localidades meridionales libanesas, y la población civil israelí.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este sábado al Ejército atacar «con contundencia» a la formación chií, según dijo su oficina en un breve mensaje.

El anuncio se produce después de que el Ejército israelí reportara dos proyectiles y un dron lanzados desde el Líbano hacia territorio israelí, lo que calificó como una «flagrante violación» por parte de Hizbulá del alto el fuego. EFE

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