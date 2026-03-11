Al menos seis muertos y cinco heridos en el incendio de un autobús en Suiza

Al menos seis personas murieron y otras cinco resultaron heridas cuando un autobús se incendió el martes en Suiza, informó la policía, que estima que el fuego pudo haber sido provocado de forma intencional.

El siniestro se produjo en la calle principal de la pequeña localidad de Kerzers, a unos 20 kilómetros al oeste de la capital suiza, Berna, hacia las 18H25 (17H25 GMT).

Videos que circulan en las redes sociales mostraban llamas de varios metros de altura saliendo por las ventanas del autobús y humo negro elevándose hacia el cielo al anochecer.

El incendio «dejó al menos seis muertos y cinco heridos, tres de ellos graves», declaró a la AFP el sargento de la policía cantonal de Friburgo, Frederic Papaux.

«La policía considera por ahora el incendio como un incidente originado por causa humana, e incluso como un acto deliberado», apuntó, sin más detalles.

En una rueda de prensa, la policía evitó pronunciarse sobre posibles hipótesis, como un suicidio o un atentado terrorista.

En un comunicado, la policía de Friburgo indicó que la fiscalía cantonal, que dirige las pesquisas, abrió una investigación penal «para determinar las circunstancias exactas de la tragedia».

La estructura calcinada del autobús estaba oculta detrás de lonas blancas instaladas a todo lo ancho de la carretera, constató un periodista de la AFP.

La zona estaba acordonada y agentes vigilaban detrás de las cintas policiales. También había socorristas y camiones de bomberos en el lugar.

«Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y encontraron el vehículo completamente envuelto en llamas. Los bomberos realizaron operaciones de rescate y extinción del fuego. Se estableció un perímetro de seguridad», indicó el comunicado policial.

Varias ambulancias y un helicóptero llegaron a la zona y tres heridos fueron trasladados a un hospital. Otras dos personas fueron examinadas en el lugar, pero no necesitaron atención hospitalaria.

Las autoridades habilitaron una línea telefónica para recibir testimonios de testigo, mientras intentan determinar la causa del incendio.

La policía pidió a la población que se mantenga alejada de la zona y siga las instrucciones de los servicios de emergencia.

