Al menos seis muertos y ocho heridos en un ataque de un hombre armado en Turquía

afp_tickers

1 minuto

Al menos seis personas murieron y otras ocho resultaron heridas cuando un hombre armado abrió fuego este lunes en la provincia de Mersin, en el sur de Turquía, informó el presidente Recep Tayyip Erdogan.

«Ruego a Dios que tenga misericordia de nuestros seis conciudadanos que perdieron la vida (…) y deseo una pronta recuperación a nuestros ocho heridos que aún se encuentran hospitalizados», declaró el jefe de Estado turco en un comunicado televisado, sin dar más detalles.

Las agencias de noticias DHA e IHA reportaron que el sospechoso, que se dio a la fuga, abrió fuego en un restaurante y mató a su propietario y a un empleado. Después abatió a otras dos personas y dejó varios heridos durante su huida.

La agencia oficial de noticias Anadolu y el diario Sabah, que informaron que el sospechoso tiene 37 años, indicaron que el hombre mató a su exesposa antes de emprender el ataque a tiros.

Según DHA y IHA, una de las víctimas es un pastor que cuidaba de su rebaño cerca del restaurante donde se produjo el ataque, situado a unos 40 km al noreste de la ciudad de Mersin.

rba-hmw/rmb/mab/an/jvb