Al menos seis paramédicos muertos en dos ataques israelíes contra el sur del Líbano

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(Añade un segundo ataque)

Beirut, 22 may (EFE).- Al menos seis paramédicos murieron y varios más resultaron heridos en dos ataques israelíes perpetrados desde anoche en el sur del Líbano, uno de ellos dirigido de forma deliberada contra un centro de ambulancias, informó este viernes una fuente oficial.

Por un lado, un bombardeo alcanzó «directamente» un centro de ambulancias perteneciente a la organización Autoridad Sanitaria Islámica en la localidad de Hanawiya, lo que causó el fallecimiento de cuatro de sus miembros, según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia libanés.

Un quinto paramédico de esta agrupación de rescatistas, vinculada al grupo chií Hizbulá, resultó además herido junto a una mujer que no ha sido identificada.

La otra acción tuvo como objetivo el pueblo también meridional de Deir Qanoun Al Nahr, donde murieron dos paramédicos de la Asociación de los Exploradores del Mensaje Islámico y tres más resultaron heridos, de un balance total de seis muertos y otros tantos heridos causados por el bombardeo.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia, uno de los rescatistas fallecidos desarrollaba también labores de comunicación, mientras que entre las víctimas mortales hay un menor de nacionalidad siria.

La Asociación de los Exploradores del Mensaje Islámico está vinculada al partido chií Amal, aliado de Hizbulá, y ha sido una de las organizaciones de socorro atacadas continuamente por el Estado judío, entre otras como la pública Defensa Civil Libanesa e incluso la Cruz Roja.

El Ministerio de Salud Pública del Líbano prometió en un comunicado no permitir que este tipo de crímenes queden sin castigo y denunció el «menosprecio extenso que el enemigo israelí tiene hacia la ley humanitaria internacional».

El jueves, al menos siete trabajadores sanitarios resultaron heridos en otro ataque israelí contra las inmediaciones del Hospital Gubernamental de Tebnine, también en el sur del país y que registró importantes daños materiales a causa del impacto.

La acción causó daños tanto en la zona exterior de las instalaciones, desde el patio hasta ambulancias aparcadas allí, como en diversos departamentos de su interior, entre ellos la sala de urgencias, el quirófano y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, más de un centenar de trabajadores sanitarios han perdido la vida en ataques israelíes contra ambulancias, centros médicos y equipos de emergencias, acciones que han continuado pese al alto el fuego en vigor entre ambos países. EFE

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