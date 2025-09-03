The Swiss voice in the world since 1935

Al menos seis soldados muertos en un atentado con bomba contra paramilitares en Pakistán

Islamabad, 3 sep (EFE).- Al menos seis soldados murieron y tres civiles resultaron heridos en el noroeste de Pakistán tras un atentado suicida con coche bomba contra la sede paramilitar de la Constabularia Federal en el distrito de Bannu, informaron fuentes oficiales.

«Durante las primeras horas del 2 de septiembre de 2025, en un cobarde atentado terrorista, khawarij pertenecientes al grupo títere indio Fitna al Khawarij atacaron el Cuartel General de la Constabularia Federal en el distrito de Bannu», señaló el Ejército en un comunicado.

El Ejército atribuyó la autoría a ‘Fitna al Khawarij’, un grupo que, según Islamabad, actúa respaldado por Nueva Delhi.

Según la nota, los atacantes «en su desesperación, estrellaron un vehículo cargado de explosivos contra el muro perimetral», lo que provocó el derrumbe parcial de la infraestructura y dejó tres civiles heridos, mientras que en el intercambio de disparos posterior murieron los cinco presuntos insurgentes.

Las fuerzas de seguridad aseguraron que «la operación de limpieza en la zona continuará y los responsables de este atroz y cobarde acto serán llevados ante la justicia», en un ataque del que responsabilizan a la India de «terrorismo patrocinado».

Pakistán ha experimentado en los últimos meses un repunte de la violencia insurgente, especialmente en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, ambas fronterizas con Afganistán.

Los talibanes paquistaníes, o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), están activos en esta región, Khyber Pakhtunkhwa, con el objetivo de derrocar al Gobierno central e imponer la ley islámica, mientras que los insurgentes baluchis operan en Baluchistán, donde exigen un Estado independiente.

El TTP mantiene una estrecha alianza con los talibanes afganos, que regresaron al poder en Afganistán en agosto de 2021 tras la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN, después de dos décadas de guerra. EFE

