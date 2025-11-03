Al menos siete muertos, entre ellos cinco extranjeros, por una avalancha en Nepal

1 minuto

Katmandú, 3 nov (EFE).- Al menos siete personas murieron y cuatro se encuentran desaparecidas a causa de una avalancha registrada en el distrito de Dolaka, en el Himalaya nepalí, entre los que figuran ciudadanos de Estados Unidos, Nepal, Italia y Canadá, según informaron este a lunes a EFE las autoridades locales.

El suboficial jefe del distrito de Dolaka, Aulakh Bahadur Ale, dijo que entre las víctimas hay tres estadounidenses, dos nepaleses, un italiano y un canadiense, y que cuatro nepaleses permanecen desaparecidos. EFE

