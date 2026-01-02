Al menos siete muertos en Irán en cinco días de manifestaciones

Teherán, 2 ene (EFE).- Al menos siete personas han perdido la vida y 119 han sido detenidas en los cinco primeros días de manifestaciones en diversos puntos de Irán, desatadas por el deterioro de la situación económica, según una ONG pro derechos humanos.

“Al menos 119 ciudadanos han sido detenidos y 7 personas han perdido la vida, mientras que se reportan al menos 33 heridos”, informó este viernes la ONG opositora Hrana, con sede en Estados Unidos. EFE

