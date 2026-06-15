Al menos siete muertos en un accidente de autobús de un equipo de baloncesto de Brasil

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São Paulo, 15 jun (EFE).- Al menos siete jugadores de un equipo de baloncesto murieron y treinta personas resultaron heridas en un accidente de autobús ocurrido la madrugada de este lunes en una carretera en el interior del estado brasileño de Ceará, según informó el medio ‘G1’.

El accidente se produjo en el municipio de Tauá, en el noreste de Brasil, cuando la delegación compuesta por unas 40 personas volvía de participar de un torneo de baloncesto que reúne a equipos locales y regionales de múltiples categorías a unos 350 kilómetros del lugar del hecho.

Las víctimas mortales eran alumnos y exalumnos de dos escuelas locales y del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología (IFCE) de la ciudad de Juazeiro do Norte, de donde era originario el equipo.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, el vehículo volcó sobre la vía, aunque aún se desconocen las causas que produjeron el accidente.

Tras el siniestro, los equipos de emergencia trasladaron a los heridos a distintas unidades de salud de la región.

Entre los lesionados se encontraba el conductor del autobús, quien inicialmente se fugó del hospital al que había sido ingresado, pero luego se entregó en la Comisaría de la Policía Civil del municipio, según detallaron las autoridades.

Consultada por EFE, la Secretaría afirmó que espera los trabajos de identificación para dar un reporte definitivo de las víctimas mortales.

La Policía Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las causas del accidente.

Según fuerzas de seguridad presentes en el lugar, citadas por ‘G1’, los pasajeros no llevaban cinturón de seguridad y, cuando el vehículo volcó, fueron expulsadas y atropelladas por el propio autobús. EFE

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