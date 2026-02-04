Al menos siete muertos en un ataque ruso con munición de racimo en Donetsk

1 minuto

Kiev, 4 feb (EFE).- Al menos siete personas murieron y otras ocho resultaron heridas este miércoles en un ataque ruso contra el mercado de la localidad de Druzhkivka, en Donetsk, según ha informado en sus redes sociales el gobernador militar de esta región del este de Ucrania, Vadim Filashkin, quien afirmó que fue realizado con munición de racimo.

“Los rusos han atacado la ciudad con munición de racimo, apuntando directamente al mercado, donde por las mañanas siempre hay una afluencia masiva de gente”, dijo Filashkin en sus redes sociales sobre el bombardeo. EFE

mg/egw /lab