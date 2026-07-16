Al menos siete muertos tras la explosión de una lancha hinchable en el noreste de China

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Pekín, 16 jul (EFE).- Al menos siete personas murieron a causa de una explosión en una lancha hinchable que navegaba en aguas cercanas a la isla de Mopanshan, frente a la costa de la provincia china nororiental de Liaoning, informaron este jueves medios locales.

La explosión se produjo hacia las 14:08 hora local del miércoles (06:08 GMT), cuando había trece personas a bordo, de las cuales siete fallecieron y una permanece desaparecida, reportó la agencia oficial Xinhua.

Los otros cinco ocupantes de la embarcación resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, y fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento.

Las investigaciones preliminares apuntan a que los viajeros eran residentes que habían salido a recolectar caracolas durante la marea baja y que la explosión se produjo en el trayecto de regreso cuando el operador de la lancha intentó volver a arrancar el motor tras una posible fuga de combustible. EFE

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